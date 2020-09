Grevenbroicher Spielgeräte : Politiker schrubben die grauen Kletter-Mäuse

Mausputz in Grevenbroich: Die UWG legt hand an. Foto: UWG

Grevenbroich Für Kinder sind sie ganz einfach nur ein herrlicher Kletterspaß: die großen Mäuse an der Karl-Oberbach-Straße, direkt. Jetzt wurden sie von Grund auf gesäubert und neu angestrichen.

Gestandene Herren mit Schrubbern und Reinigungsbürsten – sollten in Zeiten der Gleichberechtigung eigentlich kein Aufsehen mehr erregen. An der Mäusefamilie auf der Karl-Oberbach-Straße, direkt am Eingang zum Stadtpark, war das jetzt anders. Leo Oehmen, Hubert Rütten und Willibert Müller von der Unabhängigen Wählergemeinschaft Grevenbroich feudelten das Getier nach Leibeskräften.