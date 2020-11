Politik in Grevenbroich : UWG: Oktober-Sitzungen waren Geldverschwendung

Grevenbroich Müssen Ausschuss- und Ratssitzungen während der Pandemie stattfinden, wenn sie nur wenige Minuten lang dauern? Das fragt die UWG. Sie hält die beiden Termine für Geldverschwendung.

In einer jetzt an Bürgermeister Klaus Krützen versandten Anfrage will die UWG wissen, wie hoch die Kosten für die beiden Sitzungen in der letzten Oktoberwoche gewesen sind. Nach Ansicht der Wählergemeinschaft sei es nicht nötig gewesen, die Termine anzusetzen. Sie habe den Eindruck, dass hier Steuerzahler-Geld verschwendet worden sei.