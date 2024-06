Politik in Grevenbroich UWG kritisiert die Grünpflege im Stadtgebiet

Die UWG hadert mit den Stadtbetrieben. Denn die Grünpflege in Grevenbroich lässt nach Ansicht von Fraktionschef Rolf Göckmann aktuell zu wünschen übrig. Nicht nur auf den Spielplätzen wuchere das Gras in die Höhe, sondern auch den Straßenrändern, was mitunter zu gefährlichen Verkehrssituationen führen könne.