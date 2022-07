Kreisverkehr in Grevenbroich : UWG drängt auf Lösung für Neukircher Kreisel-Problem

Es geht um diesen Kreisel in Neukirchen.

Neukirchen In Deutschland soll es 46 Orte mit dem Namen Neukirchen geben. Wahrscheinlich aber gibt es kein Neukirchen, in dem ein Kreisverkehr so konsequent ignoriert wird wie der in Grevenbroich-Neukirchen.