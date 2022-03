Tod eines Kleinkindes in Wevelinghoven : Urteil im Leon-Prozess gesprochen

Tod eines Kleinkindes in Wevelinghoven

Grevenbroich Das Landgericht Mönchengladbach hat am Montag die Mutter des kleinen Leon aus Wevelinghoven zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Damit blieb das Gericht nur knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Die zuständige Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass sich die 30-Jährige wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Aussetzung mit Todesfolge schuldig gemacht hatte. Sie hatte ihren kleinen Sohn an einem Sonntag im April 2019 abends ins Bett gebracht und anschließend bis Dienstagmittag nicht mehr nach ihm gesehen.

Leon war in der Zwischenzeit verdurstet. In erster Instanz war die Mutter zu knapp acht Jahren Haft verurteilt worden, diese Entscheidung hatte sie mit Erfolg angefochten. Sie kann auch gegen das am Montag gesprochene Urteil erneut Revision einlegen.