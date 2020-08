Heftige Regenfälle in Grevenbroich : Unwetter setzt die Straßen unter Wasser

Grevenbroich Gewitter, Sturm und Starkregen sorgten am Donnerstag Abend für Überschwemmungen in der Stadt. Bis zum frühen Abend fuhr die Feuerwehr rund 20 Einsätze.

Heftiger Regen mit Gewitter und Sturmböen hielten am frühen Donnerstag Abend die Feuerwehr in Atem. Mehrere Straßen in Grevenbroich wurden überflutet. Größere Schäden sind nach einer ersten Einschätzung der Einsatzkräfte aber nicht entstanden.

Aber auch andere Verkehrswege standen unter Wasser, wie Feuerwehr-Sprecher Sebastian Draxl berichtet: In der City gab es Überschwemmungen auf der Linden- und Montanusstraße, in der Südstadt war die Kolpingstraße betroffen. „Auch in der Unterführung auf der Schanze war vollgelaufen“, sagt Draxl. Da derzeit viele Gullys mit dem Laub der Straßenbäume verstopft seien, hätten die Wassermassen nicht direkt abfließen können. Abgepumpt werden musste nur in wenigen Fällen: „Als wir eintrafen, war das Wasser bereits von selbst abgelaufen“, sagt Draxl.