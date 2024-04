Dorfgemeinschaft sucht neuen Vorsitzenden Verein „Unser Neukirchen“ droht nach 20 Jahren die Auflösung

Das wäre bedauerlich, meint Ulrich Quack. Würde der mehr als 160 Mitglieder starke Verein aufgelöst, müsste künftig auf viele, mittlerweile liebgewonnene Aktivitäten verzichtet werden. Beispielhaft nennt er das Weihnachtsbaumfest, das „Kümmern“ um die Weihnachtsbeleuchtung, die botanischen Wanderungen oder die Pflege der Blumenkästen und Willkommens-Schilder am Ortseingang. Aktuell beteiligt sich der Verein an der geplanten Boule-Bahn am Sportzentrum, im Frühjahr hatte er in der Ortsmitte den ersten, öffentlich zugänglichen Defibrillator installiert.