Ausgeblichen oder beschmiert Nutzer melden vermehrt unleserliche Verkehrszeichen im „Mängelmelder“

Schilder-Probleme wurden auch anderenorts in der Stadtmitte dokumentiert. Etwa an einer Parkbucht an der Montzstraße. Das Schild dort sollte eigentlich anzeigen, zu welchen Zeiten genau Fahrer dort eine Parkscheibe hinter die Windschutzscheibe ihres Autos legen müssen. Die entsprechenden Zeiten können Verkehrsteilnehmer aber nur noch raten, weil das Schild mit Aufkleben versehen und mit einer Art Edding beschmiert ist. Leserlich sieht anders aus. Aber: Die Stadtbetriebe sind am Ball. Inzwischen sind nahezu alle Schilder-Meldungen der vergangenen Tage in den Status „erledigt“ oder zumindest „in Bearbeitung“ versetzt worden.