CDU in Grevenbroich Union fordert mehr Einsatz für den Bahnhof und sein Umfeld

Der Bahnhof in Grevenbroich und sein Umfeld sind seit Jahren die „Sorgenkinder“ der Stadt. Regelmäßig verpasst der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr auch dem wichtigsten Haltepunkt im Stadtgebiet schlechte Noten, im jüngsten Stationsbericht wird er als „entwicklungsbedürftig“ bezeichnet. Immerhin: Die Bewertung „nicht tolerierbar“ ist der Bahnhof inzwischen los – wohl auch dank einer neuen Fassade und einem Anstrich mit „floralen Elementen“ im Durchgang zu den Bahnsteigen. Ein bisschen was hat sich getan. Aber das ist bisher viel zu wenig, kritisiert die Grevenbroicher CDU: Aus Sicht der Union haben Bund und Land viel auf den Weg gebracht, um den Bahnhof in Grevenbroich aufzuwerten und zu beleben. „Doch die Mehrheit im Rat der Stadt Grevenbroich schläft“, heißt es in einer Mitteilung der Christdemokraten.