Polizei sucht Unfallbeteiligten : Handy in der Hand - Zwei Radfahrer in Grevenbroich stoßen zusammen

Handy in der Hand - Zwei Radfahrer in Grevenbroich stoßen zusammen

Ein Radfahrer soll ein Handy in der Hand gehalten haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Grevenbroich Zwei Radfahrer stießen am Montag, 19. September, gegen 15.15 Uhr auf dem Radweg an der K40 zwischen Hemmerden und Noithausen zusammen. Nun sucht die Polizei einen der Unfallbeteiligten.

Ein 23-jähriger Grevenbroicher fuhr auf diesem Radweg in Richtung Hemmerden. Eine zur Zeit unbekannte männliche Person kam dem Grevenbroicher entgegen und habe nach ersten Erkenntnissen ein Handy in der Hand gehalten. Zwischen den Radfahrer kam es dann zum Zusammenstoß und der Grevenbroicher stürzte, teilte die Polizei mit.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Radfahrern entfernte sich der aus Richtung Hemmerden kommende Radfahrer in Richtung Orken. Erst jetzt stellte der 23-jährige Grevenbroicher fest, dass er sich am Arm verletzt hatte. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung versorgte den Gestürzten und verbrachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.