Am Bahnhof in Grevenbroich : Unfall mit Bussen fordert fünf Verletzte

Am Bahnhof in Grevenbroich

Update Grevenbroich Am Montag ist es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Bussen vor dem Parkhaus am Bahnhof gekommen. Dabei wurde eine Frau schwerverletzt. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Am Montagnachmittag ist es an der Haltestelle vor dem Parkhaus am Grevenbroicher Bahnhof zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Busse miteinander kollidierten. Dabei wurden nach Angaben der Kreispolizeibehörde fünf Menschen verletzt, darunter einer 54-jährige Frau schwer. Sie alle sollen sich im hinteren Bus aufgehalten haben, als dieser auf den davor haltenden Linienbus auffuhr. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr und sorgte für Aufsehen, für die Zeit der Rettung und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bahnhofsviertel.

Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kommen konnte. Wie eine Mitarbeiterin des Korschenbroicher Busunternehmens Wefers-Reisen erklärte, wollte deren festangestellter Fahrer den am Parkhaus haltenden Bus überholen, um nach rechts an die Haltebuchten auf dem Bahnhofsvorplatz zu gelangen. „Dabei hat er die Ecke gestriffen“, sagt sie. Auch der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste ins Krankenhaus.

Auf Fotos ist zu erkennen, dass die Frontscheibe des Busses und weite Teile der Verkleidung durch die Wucht des Aufpralls zerstört wurden. „Der Bus musste in die Werkstatt geschleppt werden“, hieß es bei dem Busunternehmen, das sich am Montagabend noch nicht zur Ursache des Zusammenstoßes äußern konnte. In den nächsten Tagen wird auch der Fahrer befragt, sagte eine Polizei-Sprecherin. Neben den fünf Betroffenen sollen sich weitere Fahrgäste in dem hinteren Bus befunden haben, die aber nicht verletzt wurden. Der vordere Bus soll – mit Ausnahme des Fahrers – leer gewesen sein.