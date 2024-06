Rettungskräfte im Einsatz Auto rammt Baum am Rewe-Markt in Frimmersdorf

Frimmersdorf · In Frimmersdorf ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und rammte einen Baum. Wie es zu dem Crash in der Nähe des Rewe-Marktes kam, ist noch unklar.

28.06.2024 , 15:49 Uhr

Ein Auto hat am Freitagnachmittag einen Baum in der Nähe des Rewe-Marktes in Frimmersdorf gerammt. Foto: Dieter Staniek/Stan

Gegen 14.15 Uhr hatte das elektronische Notrufsystem des Autos ausgelöst und die Rettungskräfte in Marsch gesetzt. Die Feuerwehr rückte mit den Löscheinheiten Frimmersdorf-Neurath und Gustorf-Gindorf sowie der Hauptwache an der Ampelkreuzung zwischen Frimmersdorf und Neurath an. Beim Eintreffen der etwa 30 Helfer hatte sich der Fahrer bereits selbstständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreit. Feuerwehrmänner betreuten ihn bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter. Der Baum wurde durch den Zusammenprall stark beschädigt, ein Teil des Stamms splitterte ab. Über eine eventuelle Fällung müssten nun Experten entscheiden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Wegen der Unfallaufnahme blieb der Bereich zwischen der Kreuzung und der Hansendstraße für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Das Unfallauto musste abgeschleppt werden.

(wilp )