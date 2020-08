Rettungshubschrauber-Einsatz bei Neurath : Unfall auf L 375: Motorradfahrer schwer verletzt

Das Motorrad wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Foto: Daniel Bothe

Neurath In Neurath kam es am Mittwoch Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf der Landstraße 375 stieß gegen 15 Uhr ein Motorrad mit einem Auto zusammen. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch der Autofahrer trug Verletzungen bei dem Zusammenstoß davon; ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach ersten Informationen der Polizei wollte der Autofahrer nach links in die Kreisstraße 26 abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich das entgegen kommende Motorrad.

(NGZ)