Zusammenstoß auf Kreuzung in Grevenbroich Nach Unfall am Hammerwerk: Verursacher lässt sein Auto stehen und flüchtet

Am Samstag ist es zu einem Unfall auf der Kreuzung Am Hammwerk/Elsbachtunnel gekommen. Am späten Nachmittag stießen dort zwei Autos zusammen. Ein 66 Jahre alter Grevenbroicher wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der andere Unfallbeteiligte verließ nach dem Crash sein Auto und flüchtete. Tags darauf meldete er sich aber reumütig bei der Polizei.