Unfall auf der L 142 bei Neukirchen Autofahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war der Grevenbroicher auf der Straße „Unterdorf“ unterwegs. Gegen 5.30 Uhr bog er an der Kreuzung nach rechts auf die L 142 ab. Dabei kam ihm das Auto eines Neussers entgegen, der gerade einen Lkw überholte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 28-Jährige in Höhe des Kreuzungsbereichs zum Überholen angesetzt. Da er dem 43-Jährigen nicht mehr ausweichen konnte, kam es zum Zusammenstoß. Dabei prallte das Fahrzeug des Neussers gegen den Lkw, der am Heck beschädigt wurde.