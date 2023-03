Aus Fahrzeugen gestohlen Werkzeugdiebe schlagen in Grevenbroich und Neuss zu

An vier Orten in Grevenbroich trieben die Diebe ihr Unwesen. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Diebstähle in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 23. März. Die Unbekannten stahlen Werkzeuge aus Fahrzeugen, die am Mittwoch zumeist gegen 17 Uhr an der Straße Am Rübenacker, Im Buschfeld, Kirchplatz und Grabenstraße abgestellt wurden. Am Donnerstagmorgen stellten dann die Fahrer fest, dass die Hecktüren beschädigt, geöffnet und Werkzeug aus dem Inneren entwendet wurde.