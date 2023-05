Serien-Einbrecher verdächtig in 91 Fällen Polizei nimmt den „Haustür-Hebler“ von Grevenbroich und Jüchen fest

Ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus am Torfstecherweg in Gustorf wurde ihm schließlich zum Verhängnis: Die Polizei hat in der Nacht zu vergangenem Donnerstag den „Haustür-Hebler“ von Grevenbroich festgenommen. Eine Streifenwagen-Besatzung erwischte den Wohnsitzlosen bei einer Fahndung, nachdem er vergeblich versucht hatte, sich über ein Schlafzimmerfenster Zutritt zu verschaffen. Das mit dem Schlafzimmerfenster war wohl eine Ausnahme, denn eigentlich waren schlecht gesicherte Haustüren das Spezialgebiet des 26-Jährigen, der von Ende Dezember an in Grevenbroich und Jüchen unterwegs war, um Straftaten zu begehen.