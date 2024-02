Nach Fällen in Grevenbroich und Jüchen Das ist zu tun, wenn das Auto Feuer fängt

Die Feuerwehren in der Umgebung haben es seit dem Wochenende mit insgesamt drei Fahrzeugbränden zu tun gehabt: Erst ist am Sonntagvormittag ein Auto auf dem „Tagebau-Highway“ bei Jüchen komplett ausgebrannt. Dann ist die Feuerwehr aus Grevenbroich-Kapellen am Sonntagabend zur Autobahn ausgerückt, wo ein Fahrzeugbrand gemeldet worden war. Dort mussten allerdings keine Flammen gelöscht werden. In der Nacht zu Dienstag gab’s den nächsten Alarm – diesmal wegen eines Autobrands in Frimmersdorf. Das Fahrzeug dort stand lichterloh in Flammen. Allerdings: Anders als in den vorgenannten Fällen war es geparkt.