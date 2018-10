Grevenbroich und Jüchen bitten die Landesregierung um eine Verkehrsanbindung für das interkommunale Gewerbegebiet.

Der Zweckverband sowie die Bürgermeister von Grevenbroich und Jüchen hoffen auf eine zügige strukturelle Entwicklung.

In dem Schreiben bitten auch Kreisdirektor Dirk Brügge und IHK-Geschäftsführer Jürgen Steinmetz den Ministerpräsidenten beziehungsweise den Verkehrsminister darum, eine „zügige strukturelle Entwicklung auf dem Gebiet der Gemeinde Jüchen und der Stadt Grevenbroich mit uns voranzutreiben und sich zu diesem Zweck für die Herabstufung der Autobahn A540 zu einer Bundes- oder Kraftfahrstraße einzusetzen, so dass eine leistungsfähige Anbindung für das interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet möglich wird“, schreiben unter anderem die Bürgermeister, die diesen Sachverhalt auch persönlich darlegen würden. Zillikens und Krützen betonen in dem Schreiben an den NRW-Ministerpräsidenten, dass sie den Strukturwandel aktiv vorantreiben und gestalten wollen.