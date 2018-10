Grevenbroich und Jüchen bei Braunkohle-Demo in Bergheim und Elsdorf dabei

Grevenbroich/Elsdorf Rund 20.000 Arbeitnehmer gehen für ihre Jobs im Tagebau auf die Straße – unterstützt von vielen Akteuren aus dem Rhein-Kreis Neuss. Sie sind gegen einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle.

Eberhard Uhlig war beeindruckt. „Die Region setzt heute ein starkes Zeichen“, sagte der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung für Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen. Denn unter den mehr als 20.000 Menschen, die am Mittwoch für ihre Jobs und die Zukunft des Rheinischen Reviers demonstrierten, waren nicht nur seine Kollegen von RWE. „Viele Tausend Beschäftigte aus anderen Betrieben sind dabei“, betonte der Leiter der Sparte Braunkohlekraftwerke. „Das macht deutlich, dass es um die Existenz einer ganzen Region geht – ich hoffe, dass das auch so bei der Politik ankommen wird.“

Für den Erhalt ihrer Jobs und gegen einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle zogen am Mittwoch viele Tausend Arbeitnehmer auf die Straße – zunächst in Bergheim, wo die Berliner „Kohle-Kommission“ tagte, dann bei einer Kundgebung in Elsdorf. Dort zeigten auch Politiker aus dem Rhein-Kreis Flagge – „um einen friedlichen, demokratischen Protest zu unterstützen“, wie es die Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU) formulierte. Die Grevenbroicherin stand mit Ministerpräsident Armin Laschet auf der Bühne – und sieht sich völlig im Einklang mit dessen zentraler Forderung: „Wo kommt bezahlbarer Strom her? Und was passiert mit der Region? Erst wenn diese Fragen geklärt sind, kann über ein Ausstiegs-Szenario gesprochen werden.“