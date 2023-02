Autobahn bei Grevenbroich und Jüchen Die A46 wird für 18 Monate zur Baustelle

Die Autobahn GmbH des Bundes kündigt umfangreiche Bauarbeiten an: Die A 46 soll bei Jüchen und Grevenbroich auf einer Länge von knapp sechs Kilometern in Fahrtrichtung Düsseldorf erneuert werden – und das von Grund auf. Wie Autobahn-Sprecher Manuel Kölker erklärt, sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen, voraussichtlich im Herbst.