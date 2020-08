Urlaubsgefühl in Dormagen/Grevenbroich : Ein Tag wie in den Niederlanden

Strand Texel "De Slufter" Foto: Oliver Schaulandt/Schaulandt, Oliver

Serie Grevenbroich/Dormagen Die Niederlande sind ein besonders beliebtes Reiseziel für die Menschen aus unserer Region. Man ist schnell da und das Land hat viel zu bieten: tolle Küstenregionen mit feinen Sandstränden, kleine und große Städte, Windmühlen und Naturschutzgebiete. Wie man sich in diesem Jahr auch ohne dorthin zu fahren ein bisschen niederländisches Flair nach Hause holen kann, zeigen wir im letzten Teil unserer Sommerserie.

Von Melanie van Schyndel

Matjes-Filets im Knusper-Mantel

Es gibt viel mehr als Fritjes: Caterer Ernst Petry aus Wevelinghoven empfiehlt „Matjes im Knusper-Kräutermantel mit leichter Genever-Sourcream“. Dafür zwölf frische Matjesfilets waschen, trocken tupfen und kalt stellen. 50 Gramm Mehl mit Salz und Cayenne-Pfeffer mischen; 30 Gramm Panko (japanisches Paniermehl) mit geschnittener Petersilie, Kerbel, Liebstöckel, Thymianblättchen und 100 Gramm Schalottenwürfeln vermengen. Vier frische Eier in einer Schale gut aufschlagen. Die trockenen Matjesfilets in Mehl wälzen, dann durch das Ei ziehen und im Pankogemisch von beiden Seiten panieren. Die Filets für eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Für die Sourcream 200 Gramm Sauerrahm, 100 Gramm Creme fraiche und 250 Gramm Mayonnaise verrühren. 80 Gramm Zwiebelwürfel, fein geschnittene Petersilie und Dill, zwei Spritzer Zitronensaft, zwei Esslöffel weißen Balsamico und zwei cl klaren Genever (aus Holland natürlich) hinzufügen. Mit Salz, schwarzem Pfeffer aus der Mühle und Cayenne Pfeffer abschmecken. Zum Braten reichlich Rapsöl in einer hohen Pfanne auf 170 °C erhitzen, die Filets goldbraun backen und warm mit der Sourcream servieren.

Jazzmusik und Tod auf Texel

Joachim Schwedhelm, Abteilungsleiter für die Städtepartnerschaft Grevenbroichs mit der Gemeinde Peel en Maas, hat einen besonderen Musiktipp: Die Amsterdamer Sängerin Luna Zegers kommt aus dem Bereich des Jazz – 2010 schloss sie ihr Studium am Amsterdamer Konservatorium „cum laude“ in diesem Bereich ab. Durch Reisen entdeckte sie ihre Leidenschaft zum Flamenco und studierte als erste Nicht-Spanierin am „Escuela Superior de Música de Cataluña“ in Barcelona. Die Sängerin lebt und arbeitet sowohl in den Niederlanden als auch in Spanien, das Album „Entre dos mundos“ erzählt von ihrem Leben.

Wenn man sich mit einem spannenden Krimi in die Niederlande träumen möchte, empfiehlt Gaby Betzing von der katholischen Bücherei Gustorf „Tod auf Texel – De Hondenzoon“ von Axel Berger. Der erste Fall für Kommissar Jan de Vries spielt auf der Insel und verspricht viel Nordeeflair. Nicht nur für Texel-Fans! Wer nicht gern Krimis liest, findet mit „Unwetter“ von Marijke Schermer einen spannenden und berührenden Roman. Protagonistin Emilia liebt ihr Leben mit Ehemann und Kindern in der Nähe von Amsterdam. Doch die Vergangenheit holt sie ein, denn zwölf Jahre lang hat sie ein schreckliches Geheimnis gehütet. Misstrauen zieht in ihre Ehe ein und droht ihr glücklich geglaubtes Leben zu zerstören.

Ausflug in die Partnerstadt

Joachim Schwedhelm ist ein großer Fan der Niederlande. Er liebt die Region Zeeland, fährt selbst gerne nach Zoutelande oder Breskens. Doch schon eine knappe Autostunde von uns entfernt liegt eine Region, die ihm schon aufgrund seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter für die Städtepartnerschaft am Herzen liegt: die Gemeinde Peel en Maas und das Umland. Besonders angetan hat es ihm dort das Kasteel de Keverberg in Kessel, das malerisch direkt an der Maas zwischen Venlo und Roermond liegt. Die Burg kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie stark beschädigt, ist aber heute nach kompletter Sanierung die „modernste Burg der Niederlande“. – „Sie ist sehr sehenswert, es lohnt sich, dorthin zu fahren“, findet Schwedhelm.

Nicht nur deshalb ist die Region einen Ausflug wert, der auch in Corona-Zeiten machbar ist: Im Verwaltungssitz Panningen findet jeden Mittwoch ganztätig ein Markt statt, auf dem man vom Knopf über Gemüse bis zu Fisch alles bekommen kann. „Der Markt ist kleiner als der in Venlo, aber auch nicht so voll. Außerdem ist Panningen eine schöne kleine Stadt, die man sich ansehehen sollte“, empfiehlt Schwedhelm. Vermeiden sollte man allerdings auch so knapp hinter der Grenze schon, die Niederlande als „Holland“ zu bezeichnen – denn das hören die Einheimischen nicht so gerne.

Experten-Tipps für tolle Tulpen