Deutsch-deutsche Freundschaft : Grevenbroich und Auerbach feiern den „Geburtstag“ ihrer Städte-Partnerschaft

Grevenbroich Eigentlich sollte der 30. „Geburtstag“ der Städtefreundschaft mit Auerbach bereits im vergangenen Jahr gefeiert werden. Doch das deutsch-deutsche Freundschaftsfest fiel der Pandemie zum Opfer. Es wird aber bald nachgeholt.

Ende September macht sich eine Delegation aus Grevenbroich auf den Weg ins Vogtland. Nachdem mehrere Veranstaltungen wegen Corona abgesagt werden musste, strebt der Partnerschaftsverein nun „einen guten Neustart an“, sagt Abteilungsleiterin Carmen von Borzestowski. Denn Vertreter aus den Bereichen Kunst, Sport, Musik und Brauchtum werden an der „Geburtstags-Tour“ teilnehmen, um Kontakte mit Gleichgesinnten in Auerbach aufzunehmen und neue Austausche anzustoßen.

Die Reise beginnt am 30. September und endet am 4. Oktober. Höhepunkt ist ein Festakt zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft, zu dem Oberbürgermeister Jens Scharff eingeladen hat. Gefeiert wird in der neuen Auerbacher „Kulturfabrik“, einem 1600 Quadratmeter großen Freizeitzentrum, das in einer Industriebrache entstand.