Bilder vom Kraftwerk Frimmersdorf, einst das größte Wärmekraftwerk der Welt 125 Jahre RWE: So war’s in Frimmersdorf

So mancher Besucher, der zum ersten Mal die Stadt sah, wurde von seinem Gastgeber nach Frimmersdorf gekarrt – zum Kraftwerk mit seiner eindrucksvollen Maschinenhalle und der großen Fensterfront. Ein Muss beim Grevenbroich-Sightseeing. Wie ein gestrandeter Ozean-Dampfer liegt der Energie-Riese mit seiner (heute reduzierten) Schornstein-Phalanx neben dem Dorf, in dem viele beim RWE ihre Brötchen verdienten. Zahlreiche Kraftwerker berichteten und berichten mit Stolz von ihrem Arbeitsplatz, auch wenn der Ozean-Liner seit einigen Jahren ausgedampft hat. Was vom regen Kraftwerksbetrieb bleibt, sind Erinnerungen und zahlreiche Fotos, viele bereits vergilbt, die die Herzen von Technik-Freaks höher schlagen lassen. Einducksvolle Aufnahmen hat der Wevelinghovener Jürgen Larisch in seiner Sammlung historischer Fotos.