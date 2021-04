Festnahmen in Grevenbroich : Unbekannte legen Steine auf die Ostwall-Fahrbahn

In der Nacht zu Donnerstag hatte die Polizei mehrere Einsätze in der Innenstadt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Grevenbroich In der Nacht zu Donnerstag hatte die Polizei mehrere Einsätze in der Innenstadt. Unbekannte hatten ein Flatterband quer über den Ostwall gespannt, später fanden sich Pflastersteine.

Die Polizei wurde am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr zum Ostwall gerufen. Unbekannte hatten in Höhe des Rathauses ein rot-weißes Absperrband über die Fahrbahn gespannt. Etwa 45 Minuten später mussten die Streifenwagen erneut ausrücken. Vermutlich die selben Täter hatten Pflastersteine aus dem Boden des Marktplatzes gelöst und sie teilweise auf die Fahrbahn gelegt. Zeugen hatten in dem Zusammenhang drei junge Männer bemerkt, die in den Stadtpark flüchteten.