Tür mit Gullydeckel eingeschlagen Unbekannte brechen in Arztpraxis ein

Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag 2. Februar, etwa 19 Uhr, und Freitagmorgen an der Roseller Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Tatverdächtigen mit einem Gullydeckel die Eingangstür der Praxis eingeschlagen und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten neben Bargeld auch zwei Fahrzeugschlüssel - und mit diesen dann auch die beiden dazugehörigen Pkw. Hierbei handelt es sich um einen weißen Smart mit dem amtlichen Kennzeichen NE-MP 1213 sowie einen weißen Seat Mii mit dem Kennzeichen NE-MP 1046. An beiden Fahrzeugen ist die Werbeaufschrift der Praxis in grüner Farbe zu sehen.