Kraftwerk Neurath : Umweltaktivisten besetzen Block A in 100 Metern Höhe

Grevenbroich Umwelt-Aktivisten von Greanpeace haben am Montag morgen den Kühlturm von Block A in Neurath besetzt. „Heute um 8.50 Uhr wurden die ersten Personen auf dem Kühlturm gesichtet“, sagt Guido Steffen, Sprecher von RWE Power.

„Einige Menschen bewegen sich auf der Krone des Kühlturms in rund 100 Metern Höhe. Einige haben sich abgeseilt, der Konzern vermutet, dass sie ein Transparent entrollen wollen. Andere halten sich auf den Steigleitern außen am Kühlturm auf“, so Steffen. Polizei und Werksfeuerwehr sind im Einsatz. Der Block mit Kühlturm ist nach wie vor in Betrieb.