Ökumenisches Umweltprojekt in Kapellen Tausend blühende Quadratmeter für Insekten

An der Aktion beteiligten sich neben den Schulen und Kindergärten, die Gilverather Saftpresse, der TV Jahn, der Schützenverein, die katholische Bücherei sowie die Baumschulen Brand und Nicolin. Der Heimatverein „Kapellener Jonge“ hatte bereits am Grünstreifen Richtung „Auf den hundert Morgen“ eine Streuobstwiese angelegt. Dort werden die Kinder des Familienzentrums Kerbelweg rund um die Obstbäume eine Bienenwiese aussähen. Einen weiteren Blühstreifen legt der Verein „Rettet die Erftaue“ zudem entlang des Naturlehrpfads an der Erft an. Hinzukommen private Gärten und Vorgärten. Insgesamt seien gut 1000 Quadratmeter gesät oder in Vorbereitung, berichtet Barbara Sterzel, Engagementförderin der katholischen Kirchengemeinde.