Unterkunft für rund 100 Menschen Umstrittenes Flüchtlingsheim in Hemmerden soll Ende August bezugsfertig sein

An der Ecke Daimlerstraße/Borsigstraße unweit der Autobahn in Hemmerden ist ein umstrittenes Flüchtlingsheim gebaut worden: Binnen einer Woche sind dort 120 Raummodule des Anbieters „Toi Toi & Dixi“ angeliefert und so aufgeschichtet worden, dass sie eine Unterkunft für maximal 118 Menschen bilden. Die Module in der Größe jeweils eines Seecontainers wurden auf einem gewalzten Plateau in Form zweier Wohnblöcke aufgebaut, dazwischen Sozialräume unter anderem für die Wäsche. Die Blöcke verfügen über je zwei Etagen.