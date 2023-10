Digitale Umfrage ab dem 1. November Stadt sammelt Anregungen für die City

Grevenbroich · Wie nehmen die Grevenbroicher ihre Innenstadt wahr? Was ist gut, was ist verbesserungswürdig - und was wird vermisst? Antworten auf diese Fragen soll eine digitale Umfrage liefern.

31.10.2023, 17:58 Uhr

Die Stadt sammelt Anregungen für die Grevenbroicher City. Foto: Kandzorra, Christian

Das Zukunftsmanagement Innenstadt und die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GfWS) starten ab dem 1. November eine zweiwöchige digitale Umfrage zur City. Die Befragung soll dabei helfen, Feedback und Anregungen für die Grevenbroicher Innenstadt zu sammeln. Das Ergebnis soll für Gespräche mit potenziellen Neuansiedlern verwendet werden, sagt Rathaussprecher Lukas Maaßen. Die Innenstadt befindet sich im Wandel. Manche Angebote können etwa wegen veränderter Nachfrage, erhöhter Kosten oder Personalmangel nicht weiterführt werden. Aber es gibt neue Impulse, sagt Maaßen. Als jüngste Beispiele nennt er den Fliesen-Showroom, der in einer ehemaligen Boutique eröffnete, oder ein ehemaliges Reformhaus, das zum Geschäft für Kinderschuhe wurde. Hinzu kamen zwei Gastronomien. „Hinter einigen noch leeren Schaufenstern stecken bereits frische Initiativen für neue Nutzungen, stehen Eigentümer und Mietinteressenten im aktiven Dialog“, so Maaßen. „Das Grevenbroicher Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll.“ Zu dieser Feststellung kommt City-Manager Thomas Wiedenhöfer. Vor allem auswärtige Kunden, die Grevenbroich besuchen, hätten eine durchweg positive Wahrnehmung von der Stadt. „Das zeigt sich auch nach City-Veranstaltungen. In der Woche nach verkaufsoffenen Sonntagen zum Beispiel verzeichnen die Fachhändler verstärkte Frequenzen“, betont Wiedenhöfer. Solche Nachkaufaktivitäten wertet er als „positive Signale“. Die Teilnahme an der Umfrage ist über einen QR-Code in Geschäften der Fußgängerzone, im Montanushof sowie über die Websites von Stadt und GfWS möglich. Im Anschluss an den zweiwöchigen Befragungszeitraum werden die Ergebnisse im Rathaus ausgewertet und anschließend veröffentlicht.

(wilp)