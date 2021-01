Kostenpflichtiger Inhalt: Areal an Bahnübergang in Grevenbroich : So trist wirkt das „Einfahrtstor“ nach Orken

Der Bahnübergang an der Blumenstraße in Grevenbroich-Orken mit Blick auf den verlassenen Kiosk. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Der Bahnübergang Blumenstraße wird Ende des Monats erneut gesperrt. Durch Arbeiten am Gleis soll der Fahrkomfort in den Zügen gesteigert werden. Eines wird sich so schnell jedoch nicht verbessern: das verwilderte Umfeld der Querung, an der viele Autofahrer lange warten.