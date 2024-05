Zukunftsperspektiven für Gustorf und Gindorf Umbau des Seniorenstifts bleibt weiterhin eine Herausforderung

An Visionen mangelt es nicht. Therapeutische Angebote, einen Beratungsstützpunkt und eine Tagesbetreuung für Pflegebedürftige. All das gehöre zu einem „Campus-Projekt”, das sowohl den Seniorenstift als auch das benachbarte Wohnhaus der Lebenshilfe mit einbeziehe, erklärt Andreas Fortenbacher. Neben der bereits vorhandenen ambulanten Pflege im Seniorenstift wünsche er sich zudem eine gesonderte Abteilung für Kurzzeitpflege und eine Hospizversorgung für die letzte Lebensphase. „Im näheren Umkreis haben wir kein Hospiz. Ich weiß, dass unsere Klienten, die ihren Lebensabend in einem Hospiz verbringen mussten, in Erkelenz gelandet sind. Sie sind also aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen worden und relativ einsam verstorben”, so Fortenbacher.