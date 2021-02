Kostenpflichtiger Inhalt: Umbau im Bahnhofsviertel in Grevenbroich : Umbau der Rheydter Straße startet Montag

Die Rheydter Straße wird als nächstes umgebaut, in der nächsten Woche laufen dort die Arbeiten an, wird die Fahrbahn gesperrt. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Die Umgestaltung auf der mittleren Bahnstraße ist fast fertig. Trotz neuer Schilder wird der Radweg zum Parken zweckentfremdet. Am Montag laufen die Arbeiten im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) am kommenden Montag an.