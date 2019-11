Verein Unser Neukirchen : Dorfverein gibt wieder Kalender mit historischen Fotos heraus

Eine lustige Gruppe von Teilnehmern an einem „Klompezoch“ bis 1962. Dies ist eines der alten Aufnahmen im Kalender. Foto: Herausgeber: Ulrich Quack/Repros: Urich Quack

Neukirchen Seit 17 Jahren erscheint der beliebte Wandkalender mit historischen Fotografien aus Neukirchen, Hülchrath und Umgebung. Jetzt stellte der Verein „Unser Neukirchen“ die Ausgabe 2020 Kalenders vor, der in einer Auflage von 2000 Stück erscheint. Dieser wird wie in den Vorjahren kostenlos verteilt, er ist als Geschenk an die Einwohner zu den kommenden Feiertagen gedacht. Die Druckkosten werden von Sponsoren getragen.

Von Carsten Sommerfeld

Eindrucksvoll: Auch nach 17 Jahren gibt es immer noch bislang unveröffentlichte Aufnahmen von den Orten und vom gesellschaftlichen Leben. Die meisten der alten Fotos stammen von privaten Sammlern. Herausgeber Ulrich Quack, der den historischen Fotokalender von Anfang an erstellt hat, bittet alle, die interessante alte Fotografien zu Hause haben, diese in der Apotheke in Neukirchen scannen zu lassen.

Bei manchen der alten Aufnahmen muss der Herausgeber recherchieren, und nicht immer sind alle der auf den Fotos abgebildeten Personen bekannt. Der neue Kalender zeigt etwa ein Foto von Teilnehmern am „Klompezoch“ in Neukirchen, den es bei der Kirmes gab, die bis zum Jahr 1962 im September in Neukirchen gefeiert wurde. Auf dem Foto ist eine Gruppe von 15 munteren Herren auf „Klompen“ und mit Fahrrädern unterwegs. Trotz Recherchen können nur acht Männer benannt werden.

Bei dem auf dem Februar-Blatt abgebildeten deutlich jüngeren Foto von einer Karnevalsfeier in den 70er Jahren war es einfacher, alle sechs kostümierten Hauptdarstellerinnen zu erkennen. Ein anderes Bild aus Neukirchen zeigt etwa im Jahr 1923 Schülerinnen der letzten Klasse an Nähmaschinen mit Lehrerin beim Hauswirtschaftsunterricht in der Schule in Neukirchen. „Da die Schülerinnen vom Geburtsjahrgang 1909 bereits verstorben sind, war es hier besonders schwierig, die Namen herauszufinden“, sagt Ulrich Quack.

Ein weiteres Bild, aus dem Jahr 1930, gibt Einblick in den Hinterhof der Kohlenhandlung von Wilhelm Tilger und Fritz Heinzel in Hülchrath.

Wer nicht in Neukirchen oder Hülchrath wohnt, kann ein kostenloses Exemplar des Wandkalenders ab Montag, 2. Dezember, bei den Sponsoren bekommen – beim Landhandel, Landmarkt & Heizöl Offer, im Hotel-Restaurant Stenbrock, in der Filiale Neukirchen der Volksbank Düsseldorf-Neuss und in der Jakobus-Apotheke Quack.

(NGZ)