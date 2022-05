Unterstützung für Geflüchtete in Grevenbroich : Ukrainischer Musiker hilft seinen Landsleuten in Deutschland

Grevenbroich Feliks Sokol sorgt dafür, dass Geflüchtete eine Wohnung bekommen. Sorgen macht er sich um seine Mutter, die ihre Heimat nicht verlassen möchte. Die 62-Jährige lebt in der umkämpften Frontstadt Charkiw.

Vor sechs Jahren kam er mit Frau und Kind nach Deutschland, heute arbeitet er als Kirchenmusiker im Bezirk „Vollrather Höhe“, zu dem auch die Südstadt zählt. In deren Pfarrkirche St. Joseph wird er am 8. Mai ein „Konzert für den Frieden“ leiten – für einen Frieden, den sich Feliks Sokol mehr als alles andere wünscht. Der 39-Jährige stammt aus der Ukraine , er hat dort Familie, viele Freunde und Bekannte, um deren Leben er bangt.

Das gilt vor allem für seine Mutter, die in der umkämpften Frontstadt Charkiw lebt – und sich partout weigert, ihre Wohnung in der siebten Etage eines neunstöckigen Hochhauses zu verlassen, obwohl ihr Sohn sie immer wieder darum bittet. „Sie will in unserer Heimat bleiben“, schildert der Musiker, der nahezu täglich mit der 62-Jährigen telefoniert – und zusammenschreckt, wenn plötzlich Explosionsgeräusche im Hintergrund zu hören sind. „Alles gut“, beruhigt ihn seine Mutter in solch unfassbaren Momenten, die Einschläge seien noch weit weg. Feliks Sokol macht sich trotzdem große Sorgen.