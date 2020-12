Kostenpflichtiger Inhalt: Übergang an der Bergheimer Straße gesperrt : Bahn repariert gebrochenes Gleis in Grevenbroich

Ein gebrochenes Gleis machte am Bahnübergang an der Bergheimer Straße den Austausch einer Schiene erforderlich. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Ein Bahnübergang an der Bergheimer Straße wurde am Dienstag für Reparaturarbeiten komplett gesperrt. Ausgerchnet am Nadelöhr war eine Schiene gebrochen und musste ausgetauscht werden.