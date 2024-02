Polizei ermittelt in Grevenbroich Unbekannter zückt Messer und überfällt Mann an Stadtparkinsel

An der Grevenbroicher Stadtparkinsel ist am Freitagmittag ein 35-jähriger Mann überfallen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll sich ein bislang unbekannter Täter mit einem Messer vor sein Opfer gestellt und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Der Forderung kam der 35-Jährige nach: Der Täter erbeutete nach ersten Erkenntnissen einen niedrigen zweistelligen Betrag – und suchte daraufhin das Weite.