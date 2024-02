Kurz vor Ladenschluss Mann überfällt Kiosk am Toom-Baumarkt in Wevelinghoven

Am Mittwochabend ist es zu einem bewaffneten Überfall auf den Kiosk am Baumarkt in Wevelinghoven gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hat ein maskierter Mann das Geschäft kurz vor Ladenschluss gegen 19 Uhr betreten. Er bedrohte das Verkaufspersonal mit einem Messer, trat hinter die Theke und griff in die geöffneten Kassen. Nach ersten Erkenntnissen konnte er einen mittleren dreistelligen Betrag erbeuten. Der Mann ergriff zu Fuß die Flucht: Er konnte über den Parkplatz des Baumarktes in unbekannte Richtung entkommen. Das Verkaufspersonal, eine 52-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann, kam mit dem Schrecken davon.