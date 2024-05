Katja Heinrich in der Villa Erckens TV-Schauspielerin liest im Museum aus dem Tagebuch von Liesel Katz

Die Lesung aus dem Tagebuch von Liesel Katz gehört zu dem Begleitprogramm der Ausstellung „…nach Palästina, weil ich als Jüdin in Deutschland keine Chance habe“, die von Schülern des Pascal-Gymnasiums zusammengestellt wurde und noch bis zum 16. Mai im Museum zu sehen ist. Der Eintritt zur Lesung kostet vier Euro. Anmeldung unter Telefon 02181 608640 oder per E-Mail an kultur@grevenbroich.de.