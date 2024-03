Turnhalle, Hallenbad, Flüchtlingsunterkunft Gerüchteküche brodelt – Turnhalle in Neukirchen soll nutzbar bleiben

Neukirchen · Der Abriss des Hallenbads hat begonnen, gearbeitet wird zunächst im Inneren. Im Ort kursieren Gerüchte, die die Turnhalle an der Grundschule betreffen. Und auch die Unterbringung von Flüchtlingen ist ein Thema in Neukirchen. Was der Bürgermeister sagt.

19.03.2024 , 04:50 Uhr

Die Neukirchener beschäftigt auch die Frage, wie es auf der Schwimmbad-Fläche weitergeht. Der Abriss des Bads hat in der vergangenen Woche mit Arbeiten im Inneren begonnen. Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra