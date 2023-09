St. Peter und Paul in Grevenbroich Turmuhr der City-Kirche geht vier Minuten nach

Was ist da los? Eine neue „Grevenbroicher Ortszeit“? Pfarrer Meik Schirpenbach sagt: „Die Uhr macht wohl öfters was sie will, vor allem nach Gewittern.“ Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die Turmuhr die falsche Zeit anzeigt. Manchmal sollen die vier Uhren, die in luftiger Höhe über dem Marktplatz zu sehen sind, auch nicht synchron laufen.