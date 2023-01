Blockade am Kraftwerk Neurath Tumulte und Trubel bei Blockade-Prozess

Am Grevenbroicher Amtsgericht zieht sich der Prozess gegen eine Klimaaktivistin in die Länge. Die Frau, die sich selbst als „divers“ bezeichnet und „angeklagte Person“ im Prozess genannt werden will, verlas am Dienstag gemeinsam mit ihrem Rechtsbeistand stundenlang Beweisanträge und beanstandete obendrein in vielerlei Hinsicht die Prozessführung. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, ist aktuell völlig unklar.