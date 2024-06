Besuch in Grevenbroich Türkischer Generalkonsul im Alten Rathaus

Izbul konnte zudem positive Rückmeldungen über die Zusammenarbeit zwischen der Grevenbroicher Verwaltung und der türkischen Community in der Stadt übermitteln. Der Generalkonsul lobte die Bemühungen der Stadt, die Integration zu fördern und kulturelle Brücken zu bauen. Ein weiterer Gesprächspunkt war die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Beide Seiten zeigten sich interessiert an der Förderung von Investitionen und der Unterstützung türkischer Unternehmen, die in Grevenbroich ansässig sind oder dies planen. Dabei wurden auch Möglichkeiten erörtert, wie die Stadt türkische Unternehmen bei ihren Vorhaben unterstützen kann.