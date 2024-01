Stichprobe in Grevenbroich Rathaus ruft dazu auf, sich an Mobilitäts-Befragung zu beteiligen

Für die Studie, so teilte es das Rathaus mit, wurde eine repräsentative Stichprobe aus dem Einwohnermelderegister zufällig gezogen. Datenschutz-Vorgaben sollen eingehalten werden. „Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig“, heißt es bei der Stadt. Sie wünscht sich aber ausdrücklich eine hohe Teilnahmequote, denn: „Jeder Haushalt steht stellvertretend für einen Teil der gesamten Bevölkerung und wird deshalb gebraucht.“ Außerdem gehe es um die Bereitstellung wichtiger Grunddaten für die örtliche und regionale Verkehrsplanung. An der Befragung beteiligen können sich angeschriebene Bürger telefonisch oder online. Die Antworten der Teilnehmer sollen anonym ausgewertet werden. Mitmachen sollen auch Bürger, die selten unterwegs sind.