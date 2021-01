Windtestfeld in Grevenbroich-Frimmersdorf : Trümmerteile liegen nach Unfall immer noch auf Windtestfeld

Grevenbroich Die Trümmerteile liegen seit dem Unfall des Vertikal-Rotors bei einem Sturm im November noch unter der Anlage. Die UWG fragt nun nach, wann sie beseitigt werden. Laut dem Hersteller der Anlage starten die Arbeiten im Februar. Im Herbst soll ein neuer Rotor montiert werden.

Im November war bei einem Sturm einer der drei 54 Meter langen Rotorarme des neuartigen Vertikalrotors auf dem Windtestfeld bei Frimmersdorf abgestüzt. Die Trümmer liegen noch nach zwei Monaten dort, das Areal ist abgesperrt. Das ruft jetzt die Unabhängige Wählergemeinschaft auf den Plan. Seit dem Unfall „ist der asphaltierte Verbindungsweg aus Sicherheitsgründen für Fußgänger gesperrt. Der abgebrochene Flügel ziert weiterhin den Fuß der Anlage. Für den Bürger ist nicht ersichtlich, dass sich seit dem Unfall etwas getan hat“, sagen UWG-Fraktionschef Carl Windler und Geschäftsführer Hubert Rütten in einer Anfrage an Bürgermeister Klaus Krützen . Sie fragen, was mit der defekten Windanlage geschehe und wann der Weg wieder freigegeben werde.

„Wir werden am 8. Februar damit beginnen, die Trümmerteile wegzuräumen“, erläutert Patrick Richter, Geschäftsleiter bei Agile Wind Power in Dübendorf in der Schweiz, dem Hersteller der Anlage mit Vertikal-Rotoren. In Zusammenhang mit der Versicherung sei ein Gutachter beauftragt worden. Prüfungen seien gelaufen, zudem hätten die herab gestürzten Rotorteile wegen des Wetters und des feuchten Bodens nicht abtransportiert werden können. Nun sollen für die nötigen großen Fahrzeuge mit hohem Bodendruck Platten ausgelegt werden. Die etwa 17 Tonnen schweren Trümmer würden zerschnitten und abtransportiert, zehn Tage dauere die Aktion.