Weihnachtsmarkt in Grevenbroich Trotz gestiegener Gema-Gebühren gibt es viel Musik auf dem Adventsmarkt

Lupps Fazit: „Diese Gebühren können wir nicht bezahlen.“ Droht es in diesem Jahr beim Grevenbroicher Weihnachtsmarkt ab dem 22. November vor dem Alten Rathaus also still zu werden? „Wir haben verschiedene Optionen durchgespielt, unter anderem, dass wir nur im Glühweinzelt Musik laufen lassen“, erläutert Norbert Lupp. „Das haben wir aber verworfen. Musik gehört zu einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt einfach dazu“, betont er. Darauf solle auch in diesem Jahr nicht verzichtet werden.