Spiritueller Zwischenruf : Trotz allem keine heillose Zeit

Langwaden Die Pandemie schlägt viele Wunden, sie werden nicht wirklich geheilt, meint Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterziensermönche.

In der Osterzeit fällt mir die Erzählung von Jesus und seinem Jünger Thomas ein. Thomas will nicht seine eigenen Verletzungen sehen, die der Kreuzestod Jesu und sein eigenes Versagen verursacht haben. Er will aber die Wunden Jesu sehen. Der Blick darauf soll ihm helfen. Und er hilft tatsächlich. Nicht aus einem sadistisch-masochistischem Verlangen heraus. Im Blick auf die verklärten Wundmale erfährt Thomas Heil. Geheilte oder verklärte Wunden strahlen neue Lebenskraft aus. Wer sie sehen darf, bekommt Mut, die eigenen Wunden anzuschauen.

Solche Anblicke bräuchte es heute: Menschen, die durch ihre Geschichte erzählen, dass Wunden heilen können, wenn man sich ihnen zuwendet. Menschen, in deren Leben überwundenes Leid Spuren hinterlassen hat, die zur Orientierung für andere werden können. Die Pandemie wird uns noch einiges abverlangen. Wir leben in einer Zeit der vielen Verletzungen, aber wir leben in keiner heillosen Zeit. Die meisten am Coronavirus Erkrankten sind wieder genesen. Die meisten Menschen konnten sich bisher erfolgreich vor einer Ansteckung schützen.