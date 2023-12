Politik in Grevenbroich Heike Troles führt weiter die Stadt-CDU

Der Vorstand will sich nun verstärkt auf den Kommunalwahlkampf konzentrieren. „Unser Ziel: Das Rathaus soll ab 2025 wieder von einem CDU-Bürgermeister geführt werden. Und wir wollen mit einer deutlichen Mehrheit in den Stadtrat einziehen“, sagte Heike Troles, die harsche Kritik an der Ratskooperation übte. Wie die Ampel in Berlin habe auch die Mehrheit des Bürgermeisters den Blick auf die Realität verloren, sagte die Vorsitzende. Mit „Prestigeobjekten“ wie der „überdimensionierten Sportanlage in Neurath“, dem Umbau der Bahnstraße oder der Fahrradstraße in der Innenstadt werfe das Linksbündnis „unüberlegt Gelder aus dem Fenster“ heraus – vorbei an den wahren Bedürfnissen der Bürger, wie die Parteichefin betonte.