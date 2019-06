Neue Serie auf Sport 1 : Pilotfolge wird bei Grevenbroicher Trödler-König gedreht

Bei Boris Schnitzler an der Bahnstraße wird der „Pilot“ für eine neue Trödler-Serie auf Sport 1 gedreht. Dafür können Grevenbroicher altes Spielzeug, Langspielplatten und vor allem Kuriositäten an ihn verkaufen.

Für ein neues TV-Format nimmt der Grevenbroicher „Trödler-König“ Boris Schnitzler zum ersten Mal alte Schätzchen und Schätze vor laufender Kamera an. Nächsten Dienstag ist es so weit: Dann können sich vor seinem Geschäft an der Bahnstraße die Schlangen bilden. Sport 1 ist mit dabei und filmt, was so alles gebracht wird für den späteren Verkauf auf einem Düsseldorfer Flohmarkt. Der Sender hat außer Schnitzler noch zwei weitere Trödler aus Nordrhein-Westfalen angesprochen, die in der Staffel über insgesamt 15 Folgen wahrscheinlich ab dem Jahresende in den Wettstreit miteinander treten sollen. Natürlich will der Grevenbroicher, der schon bei sechs unterschiedlichen Trödel-Sendungsstaffeln unter anderem im ZDF, ZDFneo und bei RTL2 mitgemacht hat, seinen inoffiziellen Titel als Trödler-König behaupten.