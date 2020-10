Polizei in Grevenbroich : Trio scheitert mit Schild-Diebstahl

Elsen Am Sonntagabend wurde die Polizei alarmiert: Im Vorbeifahren hatte ein Verkehrsteilnehmer an der Rheydter Straße/Am Klostereck in Elsen mehrere dunkel gekleidete Personen beobachtet.

Sie würden versuchen, ein Ortsschild dort zu entwenden, meldete er der Polizei. Als die eintraf, stieß sie auf drei junge Männer, die sich hinter einer Hecke, unweit des Ortseingangs- beziehungsweise -ausgangsschildes versteckten. Sie hatten einen Werkzeugkoffer sowie Handschuhe dabei. Die drei 18-Jährigen waren alkoholisiert und hatten nach ersten Erkenntnissen der Polizei bereits erste Schrauben gelöst. Das verdächtige Trio erwartet nun eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls. Was die jungen Männer genau im Schilde führten, ist noch unbekannt. Die Polizei sprach einen Platzverweis aus.

(NGZ)